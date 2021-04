Brandweerladder blokkeert in Liedekerke: patiënt bengelt in de lucht maar kan gered worden

"Tijdens het evacueren van een patiënt vanuit een verdieping van een woning blokkeerde de ladder", zegt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We hebben dan een noodprocedure om die ladder alsnog aan de grond te krijgen, maar ook die deed het niet. Het was dus een ernstiger defect. En dan hebben we een beroep moeten doen op de 'redders van de redders', het klimteam of het GRIMP-team van de brandweer. En die hebben de patiënt door middel van een tweede wagen en een opstelling met touwen, veilig aan de grond gebracht."