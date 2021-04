Broedende koolmees in Edegemse brievenbus weggejaagd door reclamefolders

In de Edegemse wijk Buizegem is een broedende koolmees verjaagd doordat er reclamefolders in de brievenbus werden gegooid waar ze haar nest had gemaakt. Ondanks waarschuwingen bleven reclamedragers folders in de gleuf stoppen. Buurman en fotograaf Albert Van Hees volgde de koolmees en zette foto's en filmpjes in de Facebookgroep "Ge zijt van Edegem".