Buurtbewoners vinden naam “Menapiërspark” in Sint-Niklaas maar niks, maar mogen nieuwe naam kiezen

Anderen vonden de naam dan wél weer kunnen. “Hoewel de naam misschien niet gemakkelijk bekt, is hij misschien niet zo slecht gekozen. Zo kunnen we de herinnering levendig houden dat ook hier in ons eigen Nieuwkerken 2.000 jaar geleden een nederzetting heeft bestaan. Dat was een volk met toch een bepaalde geschiedkundige rol”, zegt een andere inwoner over de parknaam.

Het gemeentepark is 32.000 vierkante meter en omvat een groot bos, een bloemenweide en een schapenweide. Inwoners van Nieuwkerken-Waas mogen van de stad nu zelf nieuwe namen voorstellen.