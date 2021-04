Italiaanse politieagenten op wandel in Brussel vinden gestolen Romeins beeld

Twee leden van de afdeling Archeologie van de carabinieri, de Italiaanse militaire politie, waren voor een opdracht in Brussel en na hun werk wandelden ze door de Zavel in Brussel, een wijk die bekend staat voor haar vele antiekwinkels.

In een van de winkels zagen ze een marmeren beeld dat er uitzag alsof het uit Italië kwam en ze namen er foto's van. Terug in Italië vergeleken ze die foto's met de Leonardo-databank van gestolen kunstwerken en het beeld bleek gestolen te zijn in november 2011 op de archeologische site Villa Marini Dettina aan de rand van Rome.

Het gaat om een zogenoemd 'Togatus' beeld, dat een man voorstelt in een gedrapeerde toga. Het hoofd van het beeld ontbreekt en de waarde ervan wordt geschat op 100.000 euro.

Het Italiaanse gerecht is naar aanleiding van de zaak een onderzoek begonnen tegen een Italiaanse zakenman die een Spaanse valse naam gebruikte, zo melden de carabinieri. Hij wordt ervan verdacht dat hij het beeld in ontvangst heeft genomen van de dieven en het geëxporteerd heeft.

In samenwerking met de Belgische autoriteiten is het beeld intussen gerepatrieerd naar Italië. Italië spant zich al tientallen jaren in om gestolen antieke kunstwerken terug te krijgen die in privé-verzamelingen, musea en commerciële antiekwinkels overal ter wereld beland zijn.