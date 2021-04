Coronaveilige editie van tweejaarlijkse KSA-trektocht “Joepie”: “We slapen nu elke nacht in ons eigen bed”

Elke afdeling steekt een eigen versie van “Joepie” in elkaar. KSA Izegem stapt telkens tussen 2 stations. Met de trein reden ze vandaag naar Ronse, om dan naar Geraardsbergen te stappen en dan per trein terug naar Izegem te reizen. “Morgen nemen we de trein naar Ieper en wandelen we terug naar Izegem”, zegt hoofdleider Thibo Desmet.

Tijdens de Joepie trekken ze er traditioneel op uit met grote rugzakken, tenten en gamellen. Dit jaar is dat allemaal niet nodig. “Dat is de grootste verandering dit jaar. Normaal gezien moeten we elke avond ergens een slaapplaats zoeken. Dat is jammer, maar de sfeer is even goed. We hebben geluk met het mooie weer”, zegt Desmet. De groep stapt in 2 verschillende groepen, telkens met maximaal 20 leden.