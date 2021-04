De gele briefkaart bestaat nog (en je kan ze online bestellen)

Toch bestaat de gele briefkaart nog altijd. Ze zijn te koop via de webshop van Bpost. Woordvoerder Veerle Van Mierlo bevestigt dat het effectief zo is. "De gele briefkaarten worden nog verkocht, maar uiteraard worden er niet veel exemplaren van verkocht. Waar dat in de vroegere jaren over duizenden exemplaren per maand ging, spreken we nu over een paar honderd per jaar."



Een pakje van vijf gele briefkaarten kost 5,80 euro. Het zijn kaarten met bedrukking van het stripfiguurtje "De kleine Robbe".