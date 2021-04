Gentse Blaarmeersen zijn klaar voor zomer: "Iedereen welkom, maar niet-Oost-Vlamingen moeten reserveren"

"Voor de Gentenaar, de studenten en de Oost-Vlaming rollen we de rode loper uit", zegt Sofie Bracke, "zij kunnen binnen zonder reservatie. De andere bezoekers moeten reserveren en 1 euro betalen. Zo willen we vermijden dat er te veel volk op een plek samenkomt. Op die manier kunnen we veilig controleren."

Gent voert het reservatiesysteem al in in de verlengde weekends in mei, en vanaf 9 juni op woensdag en in de weekends. In de zomervakantie en in september moet je elke dag reserveren als je van buiten de provincie komt.