De man die altijd zijn zin krijgt: Armin Laschet wordt zo goed als zeker de nieuwe Angela Merkel

Of momenteel toch niet. Een gebrek aan charisma en een zwalpend coronabeleid in Noordrijn-Westfalen, hebben de geloofwaardigheid van Laschet aangetast. Dat hij uiteindelijk in januari toch voorzitter van de CDU werd, heeft hij te danken aan het kiessysteem: daardoor slaagde hij er als minst populaire kandidaat toch in de voorzittersstoel te belanden. Nu doet hij dat trucje nog eens over om zich door te zetten tegen Markus Söder, voorzitter van de veel kleinere Beierse zusterpartij CSU en veel populairder in de peilingen. Dat Laschet het haalt, heeft hij enkel en alleen te danken aan de partijtrouw en loyaliteit van de hoogste CDU'ers. Het systeem redt Armin Laschet alweer.



Alleen is het in september niet "het systeem" dat de zetels zal verdelen, wel de stemmen van de Duitsers. En dat dreigt voor de fiere CDU/CSU met Laschet in de cockpit slecht uit te draaien.

