Leeg flesje coronavaccin duikt op aan voet van glascontainer in Dendermonde, politie voert onderzoek

Dergelijke flesjes hebben allemaal een serienummer, weet de korpschef. "Die nummers worden genoteerd in een logboek, de barcodes van de lege flesjes worden onklaar gemaakt en het is een gesloten circuit, zodat er later geen misbruik van kan worden gemaakt."

De politiezone van Dendermonde heeft ook de federale politie ingelicht om uit te zoeken waar het flesje vandaan komt. "We gaan nakijken of er misbruik mee gemoeid is, dan wel of het gaat om nonchalance van iemand die gemachtigd is om de flesjes te gebruiken, maar die nonchalant is geweest met het afval. Het is belangrijk dat we dat uitzoeken om te weten wat er gebeurt met het afval van onze vaccins."