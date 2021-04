Dode bij schietpartij in school in Tennessee

De politie reageerde op een oproep dat een man in de Austin-East High School mogelijk gewapend was. Het zou gaan om een student. Die had zich verscholen in een badkamer en reageerde niet, toen de politie vroeg om naar buiten te komen. "Bij het benaderen van de verdachte werden schoten gelost", aldus de politie.

De student is doodgeschoten door de politie. Ook een agent werd door een kogel geraakt en liep "niet-levensbedreigende" verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Dodelijke schietpartijen op scholen komen sinds het bloedbad in 1999 op Columbine High School, in de staat Colorado, vaak voor in de Verenigde Staten. Vorige week had president Joe Biden nog een reeks maatregelen aangekondigd om vuurwapengeweld aan te pakken.