Eerste dag ramadan voor moslims in Oudenaarde: “Onze voedselpakketten zijn voor iedereen"

“Vroeger hadden we geen moskee in Oudenaarde en daarom moesten we altijd naar de moskee in Gent komen. Op lange termijn is dat ook niet ecologisch verantwoord, omdat we elke keer met de auto naar Gent moeten rijden. Nu hebben we ook een ruimte waar we kunnen bidden in ons centrum. Die is ontstaan binnen de Turkse gemeenschap, maar we zijn uitgegroeid tot een multicultureel centrum. Iedereen is welkom”, besluit Tinastepe.

De ramadan eindigt met het Suikerfeest.