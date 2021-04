Ergste bosbranden in jaren in Nepal doen luchtvervuiling sterk toenemen

"Het is het ergste seizoen met bosbranden sinds 2012", meldt Sundar Sharma van de National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Sinds 2012 houdt Nepal gegevens bij over de branden.





Bosbranden komen vaak voor tijdens het droge seizoen in Nepal. Meestal worden de branden door de mens veroorzaakt, al dan niet bewust. Zo steken de dorpelingen droge bladeren aan in het bos om daarna makkelijker gras voor hun vee te laten groeien. Maar er ontstaan ook branden door slecht uitgedoofde sigaretten.



Toch ligt volgens Sharma het aantal branden 15 keer hoger dan vorig jaar. Een winter waarin veel minder neerslag is gevallen, zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Volgens het Nepalese departement van Hydrologie en Meteorologie is er namelijk 75 procent minder regen gevallen dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar.

