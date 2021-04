Impact van onze consumptie op regenwouden en wetlands groter dan we denken, zegt WWF: "België in top-8 Europese ontbossingsimporteurs"

Ons consumptiegedrag heeft een grotere impact op de natuur wereldwijd en op het klimaat dan we op het eerste gezicht zouden denken, zo benadrukt het WWF in het rapport 'Stepping Up: the continuing impact of EU consumption on nature worldwide'. Het rapport werd samengesteld op basis van uitgebreid internationaal onderzoek aan het Stockholm Environmental Institute.

De organisatie wil met het rapport niet enkel de consument zelf aan het denken zetten, maar ook de politieke leiders in Europa, nu de EU nieuwe wetgeving gaat voorstellen om ontbossing te bestrijden. Het behoud van tropische wouden is belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming, en cruciaal voor de biodiversiteit en lokale ecosystemen.