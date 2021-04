Extra signalisatie aan werken E313 Geel na derde zwaar ongeval op korte tijd

Op de 313 in Geel wordt gewerkt aan een brug en daarom is er een werfzone ingericht. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is er voldoende signalisatie, maar toch zal er extra signalisatie worden aangebracht. "We hebben met de politie overlegd en zullen extra signalisatie aanbrengen aan een achttal bruggen vóór de werfzone", legt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. "Zo willen we bestuurders zo goed mogelijk waarschuwen voor de werken en mogelijke files aan de werfzone."