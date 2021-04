Festival van Edinburgh coronaveilig onder geventileerde tenten; bij ons wacht cultuurwereld in spanning op overlegcomité

Guy Cassiers van het Toneelhuis in Antwerpen vindt het niet nodig om de testevenementen te herhalen in ons land. "Nederlandse theaters zijn dezelfde als bij ons. Maak van de resultaten gebruik om een stap vooruit te zetten en liefst zo snel mogelijk." Het Toneelhuis is op dit moment aan het repeteren in de Bourlaschouwburg en is vast van plan om op 1 mei in première te gaan met het stuk "April". Guy Cassiers: "Dat kan perfect veilig, met 50, 100 of 200 toeschouwers of hoeveel het er ook mogen zijn. De schouwburg heeft drie of vier ingangen, het publiek kan er veilig in en uit."