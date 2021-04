Oude fietsenstalling bij station Kapellen wordt vandaag helemaal leeggehaald voor de komst van een nieuwe

Aan fietsen die al langere tijd in de stalling aan de Koolkaai staan, tegenover de frituur, werd de voorbije weken een waarschuwing gehangen dat de fietsen vandaag zouden verwijderd worden. "De fietsen worden meegenomen naar de loods van de gemeente", zegt Tom de Gent van politiezone Noord. "Daar maken we dan ook een overzicht van welke fietsen er zijn opgeruimd."

Het gaat nog over 40 tot 50 fietsen die achtergebleven zijn. Wie de waarschuwingen gemist heeft en zijn fiets niet meer terugvindt, kan nog altijd contact opnemen met de gemeente of de politie: "We gaan de gemeente ook helpen om die fietsen weer bij de juiste eigenaars te krijgen."