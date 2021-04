Freddy de robot verkoopt appartementen: "Onze verkoopsmensen kunnen niet overal tegelijk zijn"

Verkoper Freddy lijkt op de robot R2D2 uit Star Wars. Zijn 'gezicht' is een computerscherm waarop een echte mens verschijnt waar je kan mee praten en die de kandidaat-kopers begroet bij het binnen komen. "We willen toch nog een menselijk gevoel geven,' zegt Charlotte Buyle van projectontwikkelaar Revive, "mensen moeten weten met wie ze babbelen".

"Onze salespersonen zijn niet fysiek aanwezig, ze kunnen Freddy op afstand besturen. Op zijn scherm kunnen we ook informatie tonen als prijzen en afmetingen." Freddy loopt nu stage in Gentbrugge waar hij enkele dagen lang rondleidingen geeft. "Er is nog groeiruimte," weet het bedrijf, "we bekijken of hij zelfstandig de lift kan nemen, want de trap nemen dat kan niet. We kijken ook hoe hij bijvoorbeeld de deuren kan openen."