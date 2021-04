Fruitteler uit Rummen beschermt bloesems tegen vrieskou met verneveld water

Boris snijdt een bloesem door om te controleren of die is aangetast: "Kijk, deze is nog groen vanbinnen. Die is dus oké. Als hij zwart zou zien, dan is de bloesem verloren." Het kan nog altijd een goede oogst worden, maar de komende dagen zijn beslissend. "De komende nachten wordt nog vrieskou verwacht. Dan zal ik dus ook niet veel slapen. Daarom ga ik nu overdag wat bijslapen om vanavond opnieuw klaar te staan. Het is zwaar, maar als het systeem zijn werk doet, dan geeft dat veel voldoening", besluit Boris.