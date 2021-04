Gedeeltelijk contactonderwijs in hogescholen en universiteiten, ook zelftesten voor personeel

Het streefdoel is studenten 2 halve dagen of 1 dag onderwijs op campus per week, of een equivalent daarvan, te kunnen verzekeren. De campuscapaciteit wordt opgetrokken tot een (theoretisch) maximum van 20 procent.

Minister Weyts benadrukt dat het gaat om een aanbod, en niet om een verplichting. Studenten kunnen er nog altijd voor kiezen om hoorcolleges die georganiseerd worden op de campus vanop afstand te volgen. De strenge veiligheidsmaatregelen inzake mondmaskers en afstand blijven behouden.

Als extra maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus voorziet de Vlaamse Overheid exclusief voor het niet-leerplichtonderwijs (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) vanaf begin mei 200.000 zelftesten per week. Dit maakt dat al het onderwijspersoneel zichzelf twee keer per week eenvoudig en kosteloos kan testen.

"Dit is niet de grote heropening", zegt Weyts. "Maar het is een positief perspectief voor elke individuele student en een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. We blijven de situatie op de voet volgen, met de bedoeling om nog meer contactonderwijs mogelijk te maken voor de studenten zodra dit kan. Er komen ook voor het hoger onderwijs honderdduizenden zelftesten, als extra maatregel tegen de verdere verspreiding van het virus". De beslissingen moeten woensdag wel nog bekrachtigd worden op het Overlegcomité.