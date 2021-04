Arteveldehogeschool schrapt theorielessen om studenten vrijwilligerswerk te laten doen

In totaal zijn de studenten bijna een hele week aan de slag, zegt de docente. “Het gaat over studenten uit het eerste jaar, dus het is geen stage, maar echt vrijwilligerswerk. We willen heel graag dat ze kunnen meedraaien in het reguliere vrijwilligerswerk van verschillende sociale organisaties. Op basis van de ervaringen die ze opdoen in die gemeenschap, gaan we dan verder aan de slag.”