Gentse organisatie wil akoestiek in de klas verbeteren: “Hang jassen in de klas, niet in de gang”

Een nieuw lessenpakket moet die akoestiek in klassen en scholen nu verbeteren. Dat pakket helpt leerkrachten en leerlingen om oplossingen te zoeken voor een slechte akoestiek in de klas. 6 Gentse leerkrachten hebben het project intussen ook al uitgetest. “Dat kan door poreuze materialen in de ruimte binnen te brengen en door allerlei objecten en het meubilair eventueel wat te herschikken in de klasruimte”, zegt professor Akoestiek aan de universiteit Gent, Timothy Van Renterghem.

Het lessenpakket komt zeker nu in coronatijden van pas. Door het gebruik van mondmaskers is het nog moeilijker om elkaar te verstaan, zegt Dickel. “Eén van die suggesties die wij doen is bijvoorbeeld om in wintertijd de jassen in de klas te hangen, in plaats van in de gang. Dat verbetert de akoestiek.”



Scholen die het lessenpakket willen gebruiken, kunnen het gratis downloaden via de website van de organisatie