Grootste bloemenweide van Leuven ingezaaid op grasveld voor Hal 5: "Bloemen brengen kleur en leven in de stad" 

De bloemenweide aan Hal 5 wordt 2.000 vierkante meter groot. Over heel het stadsgebied gaat het over 6.000 vierkante meter extra bloemen. "Dat is niet alleen mooi en kleurrijk, het maakt wijken ook mooier en helpt dieren zoals bijen en vlinders. We verbinden hier ook een oproep naar de inwoners aan om eens een maaibeurt in hun tuin over te slaan. En we stellen ook 2.000 gratis zakjes met bloemenzaad ter beschikking. Die kan je bijvoorbeeld bij de bakker krijgen of aan het onthaal van het stadskantoor", besluit de schepen.