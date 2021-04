Gezocht: Darius, het grootste konijn ter wereld (129 centimeter), is spoorloos

Darius woont in Stoulton, in het Engelse graafschap Worcestershire, in het midwesten van Engeland. Daar wordt hij vertroeteld en gekoesterd door zijn eigenares Annette Edwards. Darius is een Continental giant, ook wel bekend als een Duitse reus. En dat mag je in zijn geval ook letterlijk nemen. Hij belandde in april 2010 in het Guinness World Book of Records als het grootste levende konijn ter wereld. Hij werd toen opgemeten voor een artikel in de krant Daily Mail en mat toen maar liefst 129 centimeter.

Maar Darius is nu dus vermist. Afgelopen weekend verdween het konijn uit zijn hok in de achtertuin. Zowel Edwards als de politie gaan uit van diefstal. West Mercia Police is met een onderzoek gestart en heeft een opsporingsbericht verspreid. "We zijn op zoek naar informatie na de diefstal van een prijzenwinnend konijn in Stoulton", klinkt het. "We vermoeden dat het konijn in de nacht van 10 op 11 april uit zijn verblijf gestolen werd."