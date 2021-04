Verontwaardiging in Aalst over ongeval met straatracer:  “Wagen is als wapen gebruikt”

“Dit stoort ons echt enorm. Wij hadden 3 jaar geleden een melding gedaan. Die is dan in het parlement besproken en wij hielden ook petities. Toen waren wij ook bij de burgemeester om over dit probleem te praten. Nadien is daar niets mee gedaan”, vertelt Aalstenaar Guy Verhoeven.

“Het is wel een beetje verbeterd ten opzichte van de vorige jaren, omdat er nu niet meer zoveel volk op straat komt door corona. Ik vind dit wel een ziekte, zowel in België als in Duitsland en Frankrijk. Dat zijn knallende bommen die enorm veel lawaai maken en zeer snel rijden. Het is onverantwoord en onveilig”, besluit Verhoeven.