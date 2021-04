Festival "Helden in het Park" in Eeklo gaat deze zomer niet door: "Te veel onzekerheden"

Eén van die vraagtekens volgens Cambier is voor hoeveel volk ze een festival mogen organiseren. "Dat is belangrijk om te weten. Wij weten ook niet onder welke voorwaarden dat dan zou zijn, en of er nog aan "social distancing" moet gedaan worden. En niet onbelangrijk: zal er nog moeten getest worden aan de ingang? Allemaal zaken die we niet weten."

Daarbij komt ook nog het kostenplaatje. "Het is moeilijk te zeggen hoeveel het ons zou kosten om zo'n evenement te organiseren als we de maatregelen willen respecteren. Er zijn dus zoveel onzekerheden, waardoor het moeilijk is voor ons om nu dingen vast te leggen", besluit Cambier.

De organisatoren laten weten dat ze ondertussen wel al nadenken over een grote editie volgend jaar.