Zomer in Middelkerke: Hondenstrand verhuist, 8 extra redders en  naaktstrand komt er niet

Vorig jaar aan het begin van de zomer was het bewaakte hondenstrand in Westende, deelgemeente van Middelkerke, een Belgische primeur. Maar een jaar later moest de gemeente al op zoek naar een nieuwe plaats. “Agentschap Natuur en Bos staat niet meer toe dat er auto's parkeren op de site Crystal Palace”, zegt schepen van Toerisme Tom Dedecker (Lijst Dedecker). “Het was er ook niet mogelijk om toiletten te voorzien. Met de nieuwe locatie zijn beide problemen opgelost.”

Het hondenstrand komt nu naast het sportstrand. In die bewaakte zwemzone zijn honden toegelaten en mogen ze samen met hun baasje zwemmen in zee. De honden moeten wel aan de leiband blijven. De redders van het hondenstrand krijgen een speciale opleiding om te leren omgaan met (agressieve) honden en er komt ook een extra hulppost als er iemand gebeten of aangevallen wordt door een hond. “We voorzien daarvoor 8 extra redders in de maanden juli en augustus”, besluit Dedecker.