Honderden vuurpotten beschermen de ontluikende wijndruiven tegen de nachtvorst

In deze periode van het jaar zijn de druiven op de wijnranken zich aan het ontwikkelen en dat is een delicate fase. "Vanaf een halve graad onder nul kan er schade optreden. Dan zijn we verplicht om 200 potten per hectare te plaatsen. Die beschermen tot -2 of -2,5 graden. Per graad dat het kouder wordt, moeten we 100 vuurpotten bijzetten. We blijven bezig tot de zon boven is", legt Daniel Medarts uit.