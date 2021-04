Iran laat zich niet van de wijs brengen door sabotage in Natanz en wil blijven onderhandelen 

De Iraanse minister van Buitenlandse zaken Mohammad Javad Zarif waarschuwt dat "sancties" of "sabotagereacties" geen invloed zullen hebben op de onderhandelingen met de VS over het Iraanse kernprogramma. Hij reageert na de vermeende cyberaanval op de nucleaire site in Natanz. Iran kijkt alvast in de richting van Israël als mogelijke dader.