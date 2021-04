J.K. Rowling komt in de herfst met nieuw kinderboek: "The christmas pig"

Een nieuw boek van J.K. (Joanne) Rowling, de geestelijke moeder van Harry Potter, is altijd een internationaal gebeuren. Op 12 oktober verschijnt “The Christmas pig” (het Kerstvarken) in 20 talen tegelijk. Het verhaal gaat over Jack, een jongetje dat zeer gehecht is aan zijn speelgoedvarken, tot de knuffel zoekraakt. Het boek is bedoeld voor lezers vanaf 8 jaar.