Meer dan 1500 Antwerpse kansarme gezinnen kregen afgelopen jaar speelgoed van jeugdwerkorganisatie Kras

De Antwerpse jeugdwerkorganisatie Kras bereikte het afgelopen jaar zo'n 1500 kansarme gezinnen met speelgoedpakketten. Die delen ze sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar uit in 7 wijken in de stad Antwerpen. Intussen rijden ze ook rond met een kar vol speelgoed dat kinderen een tijd kunnen lenen.