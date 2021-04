Kater Guus komt voor het eerst in 20 jaar buiten en moet door brandweer bevrijd worden

Bart wist niet dat de kat van buurtbewoner Quirin is. Daarom bracht de brandweer het dier naar het asiel. “Wij waren heel ongerust over onze kater", zegt Quirin. “Ik had al heel mijn huis doorzocht en geregeld buiten gekeken. Ik zag dat de brandweer verderop met iets bezig was, maar ik legde geen verband met Guus.”

Na een oproep op Facebook werd het verband uiteindelijk dan toch gelegd. Quirin ging zijn kater ophalen in het asiel. “Hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd, klonk het daar. Guus begon meteen te miauwen toen hij me zag. Ik heb al katten van toen ik een kind was. Nooit eerder werd één van mijn katten zo oud als Guus. Hij is het enige huisdier dat ik nog heb. De schrik zit er nog altijd in na zijn avontuur, maar hij heeft geen verwondingen opgelopen. We zijn blij dat we hem terug hebben en danken iedereen voor de hulp.”