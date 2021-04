Kindsheid Jesu werkt 50 dagen-viering voor laatstejaars uit: "Dit is belangrijk voor hun sociale ontwikkeling"

"Normaal gezien vieren we de laatste 100 dagen ergens in januari", zegt leerkracht Jochem Smets. "Maar toen waren de maatregelen ook nog streng, en kon er niet veel. We hebben die dag dan toch maar geen les gegeven, en zijn - alweer - een wandeling gaan maken." Maar nu, naar het einde van het schooljaar, hoopt hij om er toch een feestdag van te kunnen maken. "Traditioneel is er een stunt, een show en een fuif. Maar dat moeten we nu allemaal een beetje vormen naar de maatregelen. Het is niet de bedoeling dat alle leerlingen samengepakt op de speelplaats gaan staan." Er wordt in de plaats gewerkt aan een kortfilm, met een heel verhaal, dat uitmondt in een dag vol activiteiten. De klassen zullen het dan opnemen tegen elkaar met allerlei opdrachten. "We hopen ook op een BBQ met de hele bende, en helemaal top zou een fuif zijn. De BBQ zou nog moeten lukken, voor de fuif hopen we op een soort van een minifestival in bubbels."