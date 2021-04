Komende dagen veel tractoren op straat: jonge boeren protesteren tegen onzekerheid

Voor de jonge land- en tuinbouwers van de Groene Kring, een zusterorganisatie van de Boerenbond, kan het zo niet verder. "Onze toekomst en bedrijfszekerheid zijn in het gevaar", klonk het vanmorgen vanuit de koeienstal van ondervoorzitter Maarten Moermans in "De ochtend" op Radio 1.

"Er heerst ontzettend veel onduidelijkheid bij landbouwers: we weten niet of we nog vergunningen zullen krijgen en de uitbreiding en ontwikkeling van onze bedrijven komt in het gedrang. Wij zijn nochtans de toekomst van de voedselproductie."