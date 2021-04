Vier mobiele vaccinatieteams in Brussel voor wie slecht ter been is: ook huisartsen mogen prik toedienen

Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld niet goed ter been zijn. De teams zullen het vaccin van Johnson & Johnson toedienen omdat van dat vaccin maar één dosis nodig is. "We hebben gewacht op dat vaccin om die mobiele teams samen te stellen, omdat we dan maar één dosis moeten toedienen", zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Het is zo de bedoeling om het aantal mensen dat op die manier gevaccineerd zal worden, te beperken. Want zo'n thuisvaccinatie vraagt veel tijd en inspanning van de vaccinatoren, die dan maar zes tot acht personen kunnen doen per dag. In een vaccinatiecentrum zijn dat 20 mensen per uur."