Mysterie irritante fluittoon in Brugse wijk na 2 jaar opgelost: “Slecht afgestelde gasinstallatie”

In 2019 ontstond geluidshinder in de wijk Sint-Godelieve in Sint-Michiels. Het werd omschreven als een steeds terugkerend fluitsignaal op zeer onregelmatige momenten en zonder structuur of regelmaat. “Eind april 2020 kwamen de klachten terecht bij onze dienst omdat de oorzaak van de geluidshinder niet achterhaald kon worden. Het geluid werd dag en nacht vastgesteld, op alle mogelijke uren, soms dagenlang niet, soms meerdere keren per dag. De fluittoon duurde enkele seconden en was zowel binnen als buiten hoorbaar”, vertelt de Brugse schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V).