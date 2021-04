Nederland plant eerste versoepelingen op "mogelijk 28 april": eerste stap in "route naar de zomer" 

In Nederland hebben ontslagnemend premier Mark Rutte en ontslagnemend minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een stappenplan voorgesteld voor een heropening van de samenleving tijdens de coronapandemie. "De eerste stappen zetten we als we over de piek van de derde golf heen zijn", zei Rutte. De eerste stap wordt gepland op woensdag 28 april, al benadrukte de premier dat dat een "mogelijke" datum is. Het is ook een week later dan de datum die aanvankelijk circuleerde, 21 april.