Nieuwe, omkeerbare CRISPR-techniek controleert expressie van genen en laat DNA ongemoeid

De onderzoekers kozen een gen uit in de stamcellen dat ze stillegden, en brachten die stamcellen er vervolgens toe zenuwcellen of neuronen te worden. Toen ze in de neuronen naar datzelfde gen gingen kijken, ontdekten ze dat het nog steeds uitgeschakeld was in 90 procent van de cellen. Dat toont aan dat de cellen een herinnering bewaren van de epigenetische wijzigingen, zelfs als ze van celtype veranderen.

Ze kozen ook een gen uit om te gebruiken als voorbeeld van hoe CRISPRoff gebruikt zou kunnen worden voor therapieën: het gen dat codeert voor het tau-eiwit, dat veel voorkomt in neuronen en dat betrokken is bij de ziekte van Alzheimer.

Nadat ze hun methode getest hadden bij neuronen, waren ze in staat aan te tonen dat CRISPRoff gebruikt kon worden om de expressie van het tau-eiwit te verminderen, maar dat de methode het gen niet volledig kon uitschakelen. "Wat we getoond hebben is dat dit een doenbare strategie is om tau stil te leggen en de expressie van het eiwit te verhinderen", zei Weissman. "De vraag is nu: hoe dien je dit toe aan een volwassen persoon? En zou het echt voldoende zijn om een impact te hebben op alzheimer? Dat zijn grote open vragen, vooral die laatste."

Zelfs als CRISPRoff niet leidt tot nieuwe therapieën voor alzheimer, zijn er nog veel andere aandoeningen waarvoor de techniek mogelijk kan toegepast worden. En ook al blijft het toedienen in specifieke weefsels een uitdaging voor gentechnologieën als CRISPRoff, "we hebben aangetoond dat je het tijdelijk kunt toedienen als een DNA of een RNA, met dezelfde technologie die de basis vormt voor de coronavaccins van Moderna en BioNTech", zei Weissman.

De onderzoekers zijn ook enthousiast over de mogelijkheden van CFRISPRoff voor onderzoek. "Aangezien we nu elk deel van het genoom kunnen stilleggen dat we willen, is het een fantastisch instrument om de functie van het genoom te onderzoeken", zei Weissman.

Bovendien kan een betrouwbaar systeem om de epigenetica van een cel te wijzigen, onderzoekers helpen om de mechanismen te ontdekken waarmee epigenetische wijzigingen doorgegeven worden over celdelingen heen. "Ik denk dat ons instrument ons echt zal toelaten om de mechanismen van de erfelijkheid te beginnen te bestuderen, vooral van de epigenetische erfelijkheid, wat een enorme onbeantwoorde vraag is in de biomedische wetenschappen", zei Nuñez.

De studie van de onderzoekers van de University of California San Francisco, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical Scool, Stanford University, Whitehead Institute for Biomedical Research, Chan Zuckerberg Biohub en Broad Institute of MIT and Harvard is gepubliceerd in Cell. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Whitehead Institute for Biomedical Research.