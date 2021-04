Twee jaar na Notre-D(r)ame: hoe ver staat heropbouw? En is belofte van Macron om binnen 5 jaar klaar te zijn haalbaar?

En dus blijft de vraag: zal het lukken om de kathedraal te laten herrijzen tegen 2024, exact 5 jaar na de brand én het jaar dat Parijs het middelpunt van de Olympische Spelen is? Generaal Jean-Louis Georgelin, die door Macron persoonlijk belast werd om de hele operatie in goede banen te leiden, heeft er nog goede moed op.

Begin maart zei hij: "We zitten nog op schema om de kathedraal in 2024 klaar te hebben. Maar we hebben nog veel werk." Anderen zijn een pak minder optimistisch. "Misschien is er wel 15 tot 20 jaar nodig", klinkt het bij Patrick Chauvet, de rector van de Notre-Dame. Al kan het ook een interpretatiekwestie zijn, want hoe "af" is "af"? Moeten alle werken achter de rug zijn? Of moet de kathedraal opnieuw op een veilige manier open kunnen, terwijl er nog werken aan de gang zijn? Georgelin is al ietwat teruggekrabbeld door te zeggen dat er op 16 april 2024 wel een Te Deum gezongen zal worden, maar dat de werkzaamheden dan nog niet helemaal klaar zullen zijn. Conclusie: on verra (we zullen het zien).

In de tussentijd worden de erediensten tot een minimum beperkt. Maar, een lichtpuntje: op Kerstmis zong het koor (mét helm en in overall) weer voor het eerst in de kerk, tussen het puin.



Bekijk de beelden van dat eerste concert: