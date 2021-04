Ook Mechels burgemeester en schepen ruimen zwerfvuil op: "Als iedereen 10 minuten afval zou oprapen, heeft dat groot effect"

Bedoeling is om tien minuten afval op te ruimen. "Dat is symbolisch", zegt Vandersmissen. "Het verhaal erachter is dat elke kleine inspanning een verschil kan maken." Dus gingen burgemeester Vandersmissen en schepen De Bie op stap in de Nekkerspoelstraat, die bekend staat als één van de hotspots voor zwerfvuil in de stad. "Met deze uitdaging willen we nog eens de boodschap meegeven dat het aan ons, burgers, is om afval mee te nemen of in de vuilnisbak te gooien."