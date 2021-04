Bovenleiding tussen Poperinge en Kortrijk is hersteld, treinen kunnen opnieuw rijden.

De oorzaak van de breuk in de bovenleiding is nog niet bekend. Die wordt nog onderzocht. De herstellingswerken zijn een dag eerder afgerond dan verwacht. Frédéric Petit: "De herstelling is vlot verlopen, ondermeer dankzij de inzet van een extra bovenleidingsteam. Onze technische ploegen hebben de hele nacht doorgewerkt. De schade bleek niet complexer dan gedacht, waardoor we de rijdraad van de bovenleiding sneller dan voorzien hebben kunnen herstellen."