President Biden haalt Amerikaanse troepen tegen 11 september weg uit Afghanistan

In ruil voor de terugtrekking van de Amerikaanse militairen gingen de taliban rechtstreekse vredesgesprekken aan met de regering in Kaboel. Die zijn sinds september aan de gang in Qatar, maar noemenswaardige vooruitgang is er vooralsnog niet geboekt.

De taliban, die weer grote delen van het land in handen hebben gekregen, plegen de laatste maanden juist steeds meer aanslagen. Daarnaast zijn ook IS en Al Qaeda nog altijd actief in de regio, samen met andere terroristische groeperingen.