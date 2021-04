Ronse biedt jongeren nuttige dagbesteding als fietsenmaker: “fietsen herstellen voor kansarmen”

De vzw legt op dit moment ook een moestuin aan met groenten en fruit. “We werken samen met vrijwilligers van de vzw De Vrolijke Kring. Dat is een organisatie waar kansarmen het woord hebben. We onderhouden de tuin ook samen met de jongeren en maken van de oogst confituur die we later verdelen aan kansarmen, helemaal gratis. We doen dit omdat we iets terug willen doen voor de samenleving”, besluit Petit.

Wie meer wil weten over de beide projecten, vind informatie op de website van vzw Amon.