Schaarbeek heeft voor het eerst in 60 jaar weer een actieve brouwerij

Brouwerij "La Mule" in Schaarbeek draait op volle toeren. En da's nodig, want oprichter Joël Galy wil op 20 april zijn eerste bier op de markt brengen. "Het wordt een Duits pilsbiertje, in blik", kondigt Joël aan. "Het lijkt eenvoudig om te brouwen, maar dat is het niet. Het is een kwaliteitsproduct, maar wel easy-to-drink en sans chi-chi", vertelt brouwer Joël in een sappig mengtaaltje van Nederlands, Frans en Engels.