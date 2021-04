Bekende Sint-Katelijnenaars motiveren dorpsgenoten om zich te laten vaccineren

Het gemeentebestuur contacteerde een 50-tal inwoners die bij veel dorpsgenoten gekend zijn. "Het gaat over kleuterleidsters, een schooldirecteur, kinesisten, iemand van de plaatselijke drankenhandel, een DJ, een land- en tuinbouwer. Het is heel divers en dat was ook de bedoeling."

Seppe Jacobs is één van die bekende Sint-Katelijnenaars: "In Onze-Lieve-Vrouw-Waver trek ik mee aan de kar van Waver Feest en nog een paar andere verenigingen. Ik denk dat wij wel wat invloed kunnen uitoefenen. Heel veel mensen hebben heel veel zin om weer buiten te komen. Waver Feest en de andere verenigingen organiseren ook veel leuke dingen, we zijn vol van leven in onze gemeente. Ik vind het dan ook belangrijk dat we deze zomer, in het najaar, weer buiten kunnen komen in kleine of grote groepen."