Ook Gent wil inwoners in openlucht laten huwen: “Krijgen veel telefoontjes van mensen met interesse”

Daarom bekijkt de stad nu of er huwelijken kunnen plaatsvinden in de binnentuin van het 18de-eeuwse stadspaleis Hotel D'Hane-Steenhuyse. “Dat is een locatie in het centrum van de stad. Veel Gentenaars kennen het, maar ik denk ook dat velen het niet kennen. Het ligt eigenlijk een beetje verscholen midden in de Veldstraat. Het gebouw heeft een prachtige binnentuin, dus ik denk dat het de gehuwden wel zal bekoren.”

Vanaf wanneer trouwen in openlucht mogelijk zal zijn, en met hoeveel, hangt af van wat het Overlegcomité beslist. “Nu brengen we alles administratief in gereedheid, maar vanaf het moment dat de federale overheid de toestemming geeft, kunnen wij het meteen aanbieden. Het moet ook nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden, maar we merken dat er al veel mensen bellen om te boeken”, aldus Heynderickx.