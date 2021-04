Stripmuseum in Brussel ontslaat één derde van zijn personeel

"Het stripmuseum krijgt wel subsidies, maar die dekken maar 10 procent van onze werking. Voor het gebouw zelf moeten we geen huur betalen. Maar daarmee krijg je de zaak dus niet rond, vandaar de ontslagronde", zegt De Graeve. Die ontslagen vallen in alle geledingen van het personeel. "Ik heb weet van onder andere twee schoonmakers, een collega van de documentatiedienst en van iemand van de educatieve dienst. Ook ik kreeg na een loopbaan van 21 jaar in het stripmuseum mijn ontslag. In totaal gaat het over acht mensen", weet De Graeve.