Terrassen heropenen: waarom zou dat een goed idee zijn of waarom net niet? De meningen lopen uiteen

Volgens Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen is het economisch niet rendabel om een café of restaurant alleen maar op zijn terras te laten draaien. "Het was daarnet 8 graden buiten, we zitten hier niet in Italië of Spanje", zei hij begin maart. Intussen lijken de geesten enigszins gerijpt: "Ik ben zeer formeel: wij willen op 1 mei op zijn minst de terrassen openen", zegt De Caluwe vandaag aan Trends. "Elke Belg wil nu eindelijk een koffie drinken op een terras."

U mag dan misschien wel blij zijn met die koffie op dat terras, niet alle horeca-uitbaters zien dat op dezelfde manier. "Voor mij is dat niet haalbaar", rekent de uitbaatster van een lunchroom in Oudenaarde voor. "We zitten met de regel dat we nog altijd anderhalve meter tussen de tafels moeten houden. Als we een beetje rekenen, kan ik misschien acht mensen op mijn terras zetten."

"Als het alleen de terrassen zijn, zonder steun, zal het zeer moeilijk worden voor ons", weet de uitbater van een wielercafé in Oudenaarde. Mogelijke oplossing? Bijkomende financiële steun van de overheid.

