Werkstraffen voor twee mannen die zware voetzoeker lieten ontploffen in Bosuilstadion in Deurne

Op 12 mei 2018 was een luide knal te horen in het Bosuilstadion, vlak voor de wedstrijd Antwerp-Sint-Truiden. Heel wat voetbalfans en enkele politiemensen kloegen nadien over oorsuizen en -pijn, sommigen zelfs blijvend. Volgens een getuige was de knal afkomstig van een zware voetzoeker.