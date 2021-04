Prins Philip werd vereerd als een messias op het eiland Tanna: vanwaar die goddelijke status? En deed hij er iets mee?

In 2007 vlogen vijf stamhoofden over voor de Channel 4-realityserie "Meet the natives". Ze maakten er meteen gebruik van om hun "god" te ontmoeten op Windsor Castle, weliswaar achter gesloten deuren. Ze vroegen de prins om terug te keren naar Tanna. Philip antwoordde naar verluidt zéér cryptisch: "Als het warm wordt, stuur ik een bericht." Hoewel de prins bekend stond om zijn cultureel ongevoelige uitspraken, vinden ze hem in de Stille Oceaan "een steun en empathisch man".



Aan een correspondent die voor ITV News de jungle van Tanna introk, hebben de inwoners intussen gevraagd een boodschap op te nemen en die te bezorgen aan de Queen. Over de inhoud van de boodschap mag met geen woord gerept worden.



