Vermist katje dood terug gevonden in Gent, ondanks beloning 3.000 euro  

Geen "happy end" voor de 25-jarige Gentenaar Gaetan Jansseune. Zijn katje Cleo verdween op 31 maart in de Citadellaan in Gent. De man vormde een onafscheidelijk duo met zijn Bengaalse kat, daarom loofde hij een beloning van 3.000 euro uit voor wie een gouden tip had om Cleo terug te vinden. Zijn oproep op Facebook werd talloze keren gedeeld en ook via een flyeractie kwamen veel reacties binnen. Vooral in de omgeving van de Stropkaai werd Cleo regelmatig gespot en daarom trok Gaetan iedere dag naar daar.